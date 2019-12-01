إدغار طرابلسي: الاعتداء على OTV هو لترهيبها وإسكاتها

رأى عضو تكتل ​لبنان القوي​ ​إدغار طرابلسي​ أن الاعتداء على مبنى الOTV هو كالاعتداء على مراسليها في الساحات وذلك لترهيبها وإسكاتها ولتهديد غيرها بواسطتها.

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