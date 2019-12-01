قرداحي: ورقة بعبدا المالية الاقتصادية ترتكز على إصلاحات هيكلية وبنيوية

أوضح المستشار الاقتصادي لـ"التيار الوطني الحر" ​شربل قرداحي​، أن "ورقة ​بعبدا​ المالية - الاقتصادية، ترتكز على إصلاحات هيكلية وبنيوية، وقد بات واجباً بعد 17 تشرين الأول إدخال أمور إضافية ملحة عليها ككيفية التعامل مع ​الأزمة​ الحالية لجهة نقص السيولة و​الدولار​، وارتفاع الفوائد على المواطنين والبنوك، والتقييد الحاصل على خروج الودائع".

وتحدث قرداحي عبر صحيفة "الشرق الأوسط" عن "3 أولويات إنقاذية: الأولى تلحظ تنظيم تقييد رؤوس الأموال كي تكون عادلة وتترافق مع تسهيل إتمام التحويلات الصغيرة، الثانية، خفض الفوائد على الدولار و​الليرة​ للدائنين والمدينين كما الفوائد التي تدفعها الدولة ال​لبنان​ية لحاملي السندات. وثالثاً، النظر في حزمة إصلاحية - مالية متكاملة داخلية مع إمكانية أن تصل ​مساعدات​ من الدول الصديقة للبنان".

