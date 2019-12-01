قرداحي: ورقة بعبدا المالية الاقتصادية ترتكز على إصلاحات هيكلية وبنيوية

أوضح المستشار الاقتصادي لـ"التيار الوطني الحر" شربل قرداحي، أن "ورقة بعبدا المالية - الاقتصادية، ترتكز على إصلاحات هيكلية وبنيوية، وقد بات واجباً بعد 17 تشرين الأول إدخال أمور إضافية ملحة عليها ككيفية التعامل مع الأزمة الحالية لجهة نقص السيولة والدولار، وارتفاع الفوائد على المواطنين والبنوك، والتقييد الحاصل على خروج الودائع".
وتحدث قرداحي عبر صحيفة "الشرق الأوسط" عن "3 أولويات إنقاذية: الأولى تلحظ تنظيم تقييد رؤوس الأموال كي تكون عادلة وتترافق مع تسهيل إتمام التحويلات الصغيرة، الثانية، خفض الفوائد على الدولار والليرة للدائنين والمدينين كما الفوائد التي تدفعها الدولة اللبنانية لحاملي السندات. وثالثاً، النظر في حزمة إصلاحية - مالية متكاملة داخلية مع إمكانية أن تصل مساعدات من الدول الصديقة للبنان".
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