شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "المصور" تستضيف الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مجلة المصور، اليوم الأحد، الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطنى لمؤتمر الشأن العام والذى تعد وزارة الأوقاف لعقده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام".

يأتى ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويديرها الكاتب الصحفى كرم جبر، تناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين فى توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب فى مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأى العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

Advertisements

ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات ورؤساء الأحزاب وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين والكتاب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

ومن جانبه، قال أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إن استضافة المؤسسات الصحفية القومية للجلسات التحضيرية تأتى انطلاقًا من دورها اختيار موضوع النقاش فى الجلسة جاء بمبادرة ثلاثية من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر الهيئة الوطنية للصحافة والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للشباب، وذلك إدراكًا منهم لأهمية الاستماع إلى الشباب فى هذه القضية التى ترتبط بالوعى وبمستقبل مصر والشباب هى المستقبل الذى يحظى باهتمام القيادة السياسية التى تؤكد دائما على الحوار معهم والاستماع إليهم ومشاركتهم فى كافة قضايا الوطن.

وتابع أيوب: "ستناقش الجلسة تأثير وسائل التواصل الاجتماعى فى قضايا الوطن ونشر الأكاذيب والشائعات التى تلعب دورا سلبيا فى توجيه بعض الشباب وصناعة الفتن المجتمعية".