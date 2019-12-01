شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يطالب المرأة بالمشاركة بقوة فى انتخابات البرلمان المقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رسالة خاصة لسيدات الصعيد بضرورة المشاركة بقوة فى الحياة النيابية، وعدم الاكتفاء بنسبة الـ25% المخصصة للمرأة فى البرلمان، جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيرى حاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" فى الصعيد، المنعقد فى جامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.

ودعا "أبو شقة" المرأة الصعيدية إلى الاجتهاد للوصول لأعلى مكانة وأكبر نسبة تمثيل نيابى، حتى يثبتن للجميع أنهن نساء جديرات ليحتل كل منهن مختلف المناصب السياسية، مشيرا إلى أن المرأة حظيت هى والشباب فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من قبل، لافتًا إلى أن عدد النائبات فى مجلس النواب بلغ 39 نائبة، فضلا عن أن التعديلات الدستورية أوجبت 25% للمرأة.

وأكد "أبو شقة" أن المرأة سقطت شهيدة وكان لها دورا بارزا ومشرفا ومحترما فى الحياة السياسية والتمثيل البرلمانى، وأن الرجل الصعيدى يقف دائما جوار المرأة حتى تصل لأعلى المناصب.

فى نفس السياق كرّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمى للحزب، الدكتورة أميرة أبو شقة، المنسق العام لمبادرة "الوفد مع المرأة"، كما كرّم الدكتورة أمل رمزى، مساعد رئيس الحزب، لجهودها فى المبادرة، وأحمد عزت وصلاح توفيق، لدورهم البارز فى نجاح المبادرة منذ انطلاقها.

وانطلقت مبادرة "الوفد مع المرأة" فى سبتمبر الماضى، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبى، والدكتورة أميرة أبو شقة، المنسق العام، خلال مؤتمر جماهيرى حاشد بمحافظة الغربية، ثم تم تدشينها فى بورسعيد فى أكتوبر الماضى، فى إطار مبادرات حزب الوفد لدعم الوفد للدولة المصرية لبناء دولة عصرية حديثة، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئات والجهات المسئولة فى الدولة، وتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة بالمحافظة.

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