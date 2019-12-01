مقتل 9 وإصابة 3 آخرين في تحطم طائرة بداكوتا الجنوبية الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 9 أشخاص مصرعهم، الأحد، وأصيب 3 آخرون إثر تحطم طائرة صغيرة من طراز "بيلاتوس بي سي 12" بعد وقت قصير من إقلاعها في ولاية داكوتا الجنوبية، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وأكدت تيريزا مولي روسو، مدعية الولاية في مقاطعة برولي، أن من بين القتلى 2 من الأطفال، وتم نقل 3 ناجين إلى منشأة طبية في سيوكس فولز.

وأضافت "يجب الإشادة برجال ونساء تطبيق القانون، أول من استجابوا للطوارئ والمهنيين الطبيين، لتصرفاتهم البطولية وإنقاذ الضحايا في الظروف الجوية القاسية".

وقالت روسو "إن سبب تحطم الطائرة لم يتحدد بعد، لكن الظروف الجوية في وقت تحطم الطائرة كانت بها رياح قوية وثلوج".

وتوجه فريق من محققي إدارة الطيران الفيدرالية إلى الموقع، وتم إخطار مجلس سلامة النقل الوطني.