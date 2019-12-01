شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد لطفى السيد النقيب الرابع للمحامين.. ساهم فى تأسيس مجمع اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر من رواد الليبرالية المصرية وساهم فى تأسيس مجمع اللغة العربية فى القاهرة، إنه أحمد لطفى السيد الذى ولد فى 15 يناير عام 1872 بقرية رقين مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتخرج فى مدرسة الحقوق سنة 1894.

تولى منصب النقيب رقم 4 للمحامين فى 24 ديسمبر 1915، واشتهر بالدفاع فى القضايا السياسية للحزب الوطنى، ويعد من المنظمين لمؤتمر بروكسل عام 1910، والذى عقد ليسمع العالم الأوروبى صوت مصر وأحوالها أيام الاحتلال، كما نادى بتعليم المرأة والتى تخرجت فى عهد رئاسته للجامعة، أول دفعة من الطالبات عام 1933، ودعا لحرية الفكر وهو صاحب المقولة الشهيرة الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، كما أسس حزب الأمة المصرى ويعتبر من رواد الليبرالية المصرية.