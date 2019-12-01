اليوم.. سامح عاشور يعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الأحد، لقاءً مفتوحًا مع شباب المحامين بالقاهرة الكبرى، تحت عنوان "حوار مع النقيب".

يقام اللقاء فى تمام الثانية ظهرا، بنادى المحامين النهرى فى المعادي، ويجيب "عاشور" خلال اللقاء على تساؤلات شباب المحامين.

كان سامح عاشور نقيب المحامين قال إن المجلس الحالي حقق أكبر فائض فى تاريخ نقابة المحامين.