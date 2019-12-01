هاشتاج لدعم طالب مُصاب بالسرطان.. و"محمد" يكافح المرض بالأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

"أنت أقوى من السرطان"..كلمات دونها رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في هشتاج، لمساعدة شابًا لم يتعدى عمره 19 عامًا، على تجاوز محنته بعد إصابته بمرض السرطان، لتلقى كلمات الهاشتاج رد فعل ودافع لديه حتى يقاوم بكل طاقته.

"سأهزم السرطان ولن ينال مني..الناس هما اللي بيشجعوني أهزم المرض"، بهذه الكلمات تحدث الطالب محمد محمد قمصان، 19 عامًا، الذي يقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ لـ"الخليج 365" ليروي حكايته مع مرض السرطان والهشتاج وكيفية تحديه للمرض.

أكد محمد أن والدته تلقت الصدمة الأولى عندما استلام نتيجة الفحوصات والتحاليل التي أجراها فتحدث معها عن المرض فشجعته على هزيمة المرض، وقالت له:"يا محمد أنت هاترجع أحسن وأقوى من الأول مليون مرة".

وأوضح أنه دوّن على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي يحمل عنوان "بياع فل" تجربته "سرطان في الدم Leukemi اللهم لا أعتراض على قدرك يا الله أدعولي بالله عليكم" فيما تفاعل معه المئات وقرروا مساندته على تجاوز محنته.

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وأشار محمد إلى أن تغلب على فترة المرض الأولى الصعبة، وقرر التعايش مع الأمر حتى القضاء على السرطان.

وأوضح أنه ظل لأكثر من عام يُعالج بالخطأ من أمراض أخرى مثل التيفود والقولون والزائدة الدودية بعد تشخيص خاطيء من أحد الاطباء، قبل أن يكتشف بالصدفة إصابته بالسرطان.

وأكد أن طبيبة أمراض جلدية طلبت منه إجراء تحليل "كانسر" وتم اكتشاف إصابته بالمرض لكنه لن يستسلم وسيقاوم بكل طاقته.

واختتم محمد حديثه لـ"الخليج 365"، قائلًا:"فخور جدًا بنفسي وإن شاء الله أنا اللي هكسب والسرطان هيخسر، المرض فرصه عشان نشوف الدنيا بشكل جديد وأنا عندي ظن بربي إني هكسب المعركة مع السرطان وأنا اللي هنتصر وعندي أمل عايش عليه هناك أمل مازلت أتنفس".