بعد لندن ..عملية طعن في هولندا

أكدت الشرطة الهولندية إصابة 3 أشخاص مساء اليوم الجمعة، في هجوم بسكين في سوق تجارية في لاهاي.

وأفادت وسائل الاعلام المحلية أن المصابين تم استهدافهم في شكل محدد مع استبعاد الفرضية الارهابية.

يذكر ان لندن شهدت اليوم عملية طعن اسفرت عن سقوط عدد من الجرحى في عملية وصفت بالارهابية