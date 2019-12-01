شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية تضرب أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الوكالة الوطنية لخدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، أمس، تحذيراً من عاصفة ثلجية من المتوقع أن تضرب بعض الولايات قد تجعل السفر مستحيلاً.

وتوقعت خدمة الأرصاد أن العاصفة القادمة من شرق كاليفورنيا، محملة بالثلوج تجاه ولايات الغرب الأوسط، وقد يبلغ ارتفاع الثلوج في ولايات مينيسوتا ويسكنسن وميشيغان بين 15 و 30 سنتيمتراَ.

وأشارت إلى أن العاصفة ستضرب ولايات شمالية شرقية صباح الأحد، وقد تتسبب بسقوط أمطار متجمدة.

يذكر أن العاصفة الثلجية تسببت بوفاة شخص في ولاية ساوث داكوتا، وأغلقت الطرق السريعة في عدة ولايات، مما أثّر على حركة المسافرين براً وجواً.