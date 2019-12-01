شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخلى قطر عن الإخوان يحل أزمتها مع الدول العربية؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار الباحث الإسلامى أن قطر على استعداد للتخلى عن الإخوان للخروج من أزمتها مع الدول العربية، خاصة فى ظل شعور قطر بخطر كبير نتيجة تبعات مواقفها وتحالفاتها، خاصة أن التطورات فى المنطقة انتهت إلى الكشف عن الكثير من المعلومات والحقائق عن وقوف النظام القطري وراء عمليات كبرى وخطط غير مسبوقة تستهدف أمن واستقرار وسلامة الدول العربية، وعلى رأسها السعودية ومصر، ومن ذلك تعاونها مع إيران لاستهداف دول الخليج واليمن، وتعاونها مع تركيا لاستهداف مصر وسوريا وليبيا.

وأضاف الباحث الإسلامى فى تصريح لليوم السابع أن مزاعم قطر التى أعلنتها خلال الأيام الماضية بإمكانية تخليها عن الإخوان يبقى بدون قيمة إن لم تقم الحكومة القطرية بتنفيذ الشروط العربية الـ13 بأكملها، لأنها مرتبطة بعضها ببعض ولا يصح تنفيذ أحدها منفردًا والتى تتضمن من بينها وقف دعم قطر للإرهاب وغلق قناة الجزيرة.

وأوضح هشام النجار أن دعم قطر للإخوان مرتبط بالعلاقة والتحالف مع تركيا ولن تقبل الدول العربية المناهضة للإرهاب سوى بتنفيذ شروطها مجتمعة وبتفكيك قطر تحالفها مع كل من تركيا وإيران، وإيقاف حملاتها العدائية وإعلامها الموجه ودعمها المادي لمختلف التنظيمات المتطرفة والإرهابية وليس للإخوان فحسب، وعلى امتداد العالم، خاصة فى أفريقيا وليس فى مصر فحسب.