شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: الحوثي لا يرغب في إنهاء حرب اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الإرياني: تصريحات العاطفي مسؤول دفاع الميليشيات الحوثية، وسريع الناطق باسمها ومحمد البخيتي، وعدد من قيادات الميليشيات، تصعيد خطير يأتي بعد أيام من مبادرة تحالف دعم الشرعية، التي تضمنت إطلاق سراح مائتي أسير حوثي وتسيير رحلات جوية لنقل المرضى من العاصمة المختطفة صنعاء.
وتابع وزير الإعلام: هذه التصريحات الاستفزازية تؤكد إستراتيجية الميليشيات القائمة على المراوغة والتضليل والخداع، وأن حديثها عن السلام مجرد استراحة لالتقاط الأنفاس والترتيب لجولة جديدة من الدم بأدوات أكثر خطورة دون اكتراث للجهود، التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الحرب وإحلال السلام.
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