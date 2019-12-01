شكرا لقرائتكم خبر عن «10 داوننغ ستريت» تدعم محتجي إيران والان نبدء بالتفاصيل

نشرت منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة أسماء 154 إيرانيا من شهداء انتفاضة الشعب التي اجتاحت 182 مدينة في عموم البلاد ضد سياسة الملالي الاقتصادية والتوسعية، في وقت تجمعت الجاليات الأنغلو-إيرانية في المملكة المتحدة وأنصار المقاومة، أمام مبنى الحكومة البريطانية في «10 داوننغ ستريت» أمس السبت لدعم المحتجين ضد الديكتاتورية الفاشية.

وامتدت الاحتجاجات الكبرى على ارتفاع أسعار الوقود في إيران التي بدأت في 15 نوفمبر إلى أكثر من 182 مدينة في جميع محافظات البلاد مع شعارات تستهدف النظام الذي يرتدي عباءة الدين، ويعمل عكس ما يدعي من زعزعة استقرار المنطقة وإثارة النزاعات والفتن في بعض دول الجوار.

وقتلت قوات «الحرس والباسيج» بالرصاص الحي أكثر من 450 متظاهرا وأصابت 4000 آخرين بجروح في الشوارع وساحات المدن الإيرانية، وتم اعتقال أكثر من 10000 شخص، وفقا لتقارير معاقل الانتفاضة للمعارضة «مجاهدي خلق».

وطالبت مريم رجوي رئيس الجمهورية الإيرانية المنتخبة من المعارضة بالخارج، الأمم المتحدة بإرسال بعثات تحقيق دولية إلى إيران لتقصي الحقائق والكشف عن العدد الحقيقي للقتلى والجرحى والمعتقلين والمخفيين قسرا.

وتأتي مطالبة رجوي في وقت يحاول فيه النظام جاهدا التستر على العدد الحقيقي للشهداء والأبعاد المروعة لجرائمه، وهذا ما لفتت إليه المعارضة بالقول: هذا هو أحد أسباب قطع الاتصالات والإنترنت.