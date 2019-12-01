شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تتواصل في لبنان.. والقوى السياسية تماطل والان نبدء بالتفاصيل

تواصلت الاحتجاجات في معظم مناطق لبنان أمس، وذلك بعد مرور 45 يوما على التظاهرات الشعبية التي اجتاحت لبنان؛ رفضا للفساد والواقع الاقتصادي والسياسي الذي يعيشه لبنان لعدة عقود، فيظل الأداء السياسي دون المستوى لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تتفاقم بشكل غير مسبوق.

وأمس دعا أهالي بيروت الثوار في كل المناطق للتجمع عند تقاطع فردان للانطلاق بمسيرة سلمية مستقلة بيروتية إلى ساحة الشهداء عصر أمس، تحت عنوان «من أجل لبنان بيروت تلبي النداء».

وتماطل القوى السياسية في إيجاد حلول للخروج من الأزمات التي أصبحت متداخلة، بدءا من الفراغ الحكومي وشح الدولار وارتفاع سعره، إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وسط تحذيرات من انقطاعها.

» خروج الموظفين

يتظاهر محتجون أمام شركة الكهرباء في طرابلس، مطالبين بخروج الموظفين من المبنى لإقفال أبوابه. وفي زحلة في البقاع، تظاهر ناشطون أمام مصرف لبنان احتجاجا على سياسته النقدية.

وفي منطقتي «الخندق الغميق» و»الرينغ» في بيروت، تنظم سيدات وأمهات تظاهرة تحت عنوان «الجار قبل الدار»، في تحرك رافض للهجوم الذي نفذه عناصر من الخندق، وهم من مناصري حركة أمل وحزب الله، على المتظاهرين في منطقة الرينغ.

وكانت احتجاجات ليل الجمعة شملت طرابلس في الشمال اللبناني وبعلبك في البقاع شرقي لبنان، وصور والنبطية وصيدا جنوبي البلاد، وبيروت، وجل الديب والزوق، ومنطقة عالية وبعقلين في جبل لبنان.

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ويقول المحتجون: إن تحركاتهم لن تتوقف، خصوصا بعد تعثر الوضع الاقتصادي ومع عدم دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة ومستقلة، خلفا لحكومة سعد الحريري المستقيلة منذ أواخر أكتوبر الماضي.

ويتهم المحتجون، الذين شرعوا في حركتهم الاحتجاجية منذ 17 أكتوبر، السلطة السياسية بالمماطلة وتضييع الوقت وجر البلاد نحو انهيار محتوم.

» ملف الحكومة

يسيطر الجمود على الملف الحكومي في ظل تمسّك القوى الأساسية المعنية بالاستحقاق بشروطها، وذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن العملية تراوح مكانها بسبب اشتراط باسيل فرض تسمية أربعة وزراء للتيار ليكونوا ضمن التشكيلة الجديدة إذا كانت الحكومة مؤلفة من 24 وزيرا و3 وزراء إذا كانت من 18 وزيراً وأن تكون حكومة مختلطة أي تكنوسياسية. كما يصر باسيل على احتفاظ وزراء التيار بحقائب الخارجية أو الداخلية يتولاها هو شخصيا، الطاقة لندى البستاني، البيئة لسليم جريصاتي، والدفاع للوزير إلياس أبوصعب.

وقالت المصادر نفسها: إن هذا الشرط المسبق أدى إلى رفض كل الشخصيات التي جرى الحديث معها لتولي رئاسة الحكومة وكلها رفضت واعتذرت عن قبول ما عرض عليها ومن ثم تم حرقها تباعا إما من قبل باسيل شخصيا أو مقربين منه، وهذا ما يحصل حاليا مع المهندس الخطيب.

» شح الدولار

ويتواصل شح الدولار من الأسواق وكسره رقما قياسي قبل يومين مع بلوغه 2450، ليعود وينخفض يوم الجمعة إلى ما يقارب 1750-1700 ليرة في بعض محال الصرافة بلبنان، بعد موجة بيع كبيرة لم تُعرف أسبابها. تراوح أمس (السبت)، سعر صرف الدولار بين الـ2000 والـ2050 ليرة، بعدما كان تجاوز الـ2300 ليرة في الأيام القليلة الماضية.