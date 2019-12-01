مصدر: تحالف الفتح ينفي ترشيح أية شخصية لرئاسة الوزراء

نفى مصدر في تحالف الفتح، اليوم الأحد، ترشيح أية شخصية لمنصب رئيس الوزراء.
وقال المصدر في حديث مقتضب لـ الخليج 365، إن "تحالف الفتح ينفي ترشيح أية شخصية لرئاسة الوزراء".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، أمس الأول الجمعة، أنه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي أعلن، أمس السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، أمس الأول الجمعة، أنه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي أعلن، أمس السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.
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