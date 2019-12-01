"المحافظين" البريطاني يتقدم على "العمال" بـ10 نقاط قبل الانتخابات

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رويترزالأحد 2019/12/1 03:14 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أظهر استطلاع رأي، السبت، استمرار تقدم حزب المحافظين البريطاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ10 نقاط على حزب العمال، قبل أسبوعين من الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول.
وأكد الاستطلاع الذي أجراه مركز سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي، لحساب صحيفة "صنداي تليجراف"، أن التأييد لحزب المحافظين ارتفع إلى 43%، بزيادة نقطتين مئويتين على الاستطلاع السابق للمركز الذي نشر الأربعاء.
وانخفض التأييد لحزب العمال نقطة واحدة إلى 33%، بينما استقر التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي، عند نسبة 13%، وانخفضت نسبة التأييد لحزب بريكست إلى 4%.
وقال مركز سافانتا كومريس "الاستطلاع الأخير أجري يومي 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل حادث يوم الجمعة، الذي وقع في منطقة جسر لندن، والذي أودى فيه المهاجم بحياة شخصين قبل أن ترديه الشرطة قتيلا".
وأظهرت عدة استطلاعات رأي نشرت في الآونة الأخيرة أن الفارق يضيق بين حزب المحافظين وحزب العمال.
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