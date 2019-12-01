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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هشتاج #القبض_علي_اسلام_البحيري يجتاح توتير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، خبر إلقاء القبض على اسلام البحيري، بمطار القاهرة الدولي.
ودشن رواد تويتر هشتاج #القبض_علي_اسلام_البحيري وانتشر بين مستخدمي تويتر.
وقام اسلام البحيري مؤخرًا بالهجوم الشديد على الدين الاسلام والصحابة، مما اثار حالة من الغضب الشديد في مصر.
وتفاعل أحد النشطاء مع هاشتاج #القبض_علي_اسلام_البحيري وقال ده كان مهنته تشويه الاسلام و تشوف العلماء و محاربه أهل الدين والعلم الان اصبح في السجن.
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