هشتاج #القبض_علي_اسلام_البحيري يجتاح توتير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، خبر إلقاء القبض على اسلام البحيري، بمطار القاهرة الدولي.

ودشن رواد تويتر هشتاج #القبض_علي_اسلام_البحيري وانتشر بين مستخدمي تويتر.

Advertisements

وقام اسلام البحيري مؤخرًا بالهجوم الشديد على الدين الاسلام والصحابة، مما اثار حالة من الغضب الشديد في مصر.

وتفاعل أحد النشطاء مع هاشتاج #القبض_علي_اسلام_البحيري وقال ده كان مهنته تشويه الاسلام و تشوف العلماء و محاربه أهل الدين والعلم الان اصبح في السجن.