شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قتلى من القوات التركية بانفجار في ريف رأس العين شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء اليوم السبت، بسقوط عدد من القتلى بين صفوف القوات التركية وحلفائها بانفجار في ريف رأس العين شمال شرق سوريا.

وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع في مبنى البيطرة ببلدة تل حلف بريف رأس العين، مشيرة إلى أن مصدره مجهول. وأضافت "سانا" أن الحادث أسفر كذلك عن سقوط عدد من الجرحى بين عناصر الجيش التركي والتشكيلات المسلحة السورية المتحالفة معه، وتم نقلهم إلى تركيا.

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