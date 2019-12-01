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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على زعيم جماعة مسيحية متطرف في جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
الخليج 365
ذكرت شرطة جنوب أفريقيا اليوم السبت، أن زعيم جماعة مسيحية يمينية متطرفة، اعتقل بزعم التخطيط لهجمات إرهابية في البلاد.
وجاء في بيان للشرطة أن هاري يوهانس كنيسن اعتقل أول أمس الخميس بمنزله في بلدة ميدلبرغ في إقليم مبومالانجا شرقي البلاد، ويعلن كنيسن نفسه رئيساً للحركة الوطنية المسيحية للمقاومة، المعروفة أيضاً باسم "الصليبيين".
كما داهمت الشرطة مقر إقامة كنيسن الآخر في إقليم إيسترن كيب أو كيب الشرقية ، حيث عثرت على مواد لصنع متفجرات وأجهزة إلكترونية وسلاح ناري غير مرخص وذخيرة، وفقاً للبيان الذي صدر أمس الجمعة.
يشار إلى أن كنيسن (60 عاماً) هو قس متقاعد وعضو سابق في قوة الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا.
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