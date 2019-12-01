- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تحاول حماية المستخدمين من عيادات الخلايا الجذعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
الخليج 365
تحاول جوجل حماية مستخدميها بعد سنوات من عرضها لإعلانات عن علاجات الخلايا الجذعية المشكوك فيها، وذكرت الشركة أنها ستتوقف عن السماح للجهات الضارة بنشر إعلانات جوجل التي تحاول الاستفادة من الأفراد عبر تقديم علاجات خادعة غير مختبرة.
وتحظر سياسة جوجل الإعلانية الجديدة للرعاية الصحية والأدوية الإعلان عن تقنيات طبية غير مثبتة أو تجريبية مثل معظم علاجات الخلايا الجذعية.
وبالرغم من أن الخلايا الجذعية المزروعة قد تنقذ حياة المريض، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد حذرت المستهلكين في شهر سبتمبر من أن بعض عيادات الخلايا الجذعية توفر علاجات مخادعة.
هذا وتوجد أنواع مختلفة من علاجات الخلايا الجذعية في مراحل مختلفة من التطور، مثل عمليات زرع الخلايا الجذعية لنخاع العظام، لكن العديد من عيادات الخلايا الجذعية تقدم علاجات غير معتمدة ولا يوجد دليل تجريبي عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تحاول حماية المستخدمين من عيادات الخلايا الجذعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.