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جوجل تحاول حماية المستخدمين من عيادات الخلايا الجذعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

جوجل تحاول حماية المستخدمين من عيادات الخلايا الجذعية

الخليج 365

تحاول جوجل حماية مستخدميها بعد سنوات من عرضها لإعلانات عن علاجات الخلايا الجذعية المشكوك فيها، وذكرت الشركة أنها ستتوقف عن السماح للجهات الضارة بنشر إعلانات جوجل التي تحاول الاستفادة من الأفراد عبر تقديم علاجات خادعة غير مختبرة.

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وتحظر سياسة جوجل الإعلانية الجديدة للرعاية الصحية والأدوية الإعلان عن تقنيات طبية غير مثبتة أو تجريبية مثل معظم علاجات الخلايا الجذعية.

وبالرغم من أن الخلايا الجذعية المزروعة قد تنقذ حياة المريض، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد حذرت المستهلكين في شهر سبتمبر من أن بعض عيادات الخلايا الجذعية توفر علاجات مخادعة.

هذا وتوجد أنواع مختلفة من علاجات الخلايا الجذعية في مراحل مختلفة من التطور، مثل عمليات زرع الخلايا الجذعية لنخاع العظام، لكن العديد من عيادات الخلايا الجذعية تقدم علاجات غير معتمدة ولا يوجد دليل تجريبي عليها.

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