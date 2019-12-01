شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. انتحار طالب من أعلى برج القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 لقى طالب مصرعه، منذ قليل، عقب إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة بالعاصمة المصرية، وجرى التحفظ على الجثمان، حتى تجري النيابة معاينتها.

وتلقى مأمور قسم قصر النيل، بلاغا يفيد انتحار شخص، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، وبالإنتقال والفحص، تبين أن العثور على جثة طالب في كلية الهندسة جامعة حلوان. جرى إخطار النيابة للمعاينة، ومباشرة التحقيقات.

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