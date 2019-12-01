شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرعية» تتقدم في الضالع.. واعتقالات في إب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

سيطرت قوات الشرعية اليمنية أمس (السبت) على مواقع القفة والشامرية وصبيرة والقضاة غرب محافظة الضالع. وأفاد المركز الإعلامي لجبهة الضالع بأن وحدات من القوات المشتركة نفذت هجوما على مليشيا الحوثي وزحفت نحو الشامرية وصبيرة والقضاة وصولاً إلى منطقة القفة بمديرية الحشا، مؤكداً أن المليشيا تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال الهجوم.

ولفت إلى أن هذه العملية العسكرية الناجحة تأتي بعد ساعات من إحراز قوات الحزام الأمني تقدماً واسعاً في جبهة هجار جنوب بلدة العود الإستراتيجية الواقعة في الجهة الشمالية للضالع. ووصف المركز الإعلامي موقع القفة الذي سيطر عليه الجيش اليمني بـ«الإستراتيجي والمهم»، كونه مرتفعا جبليا يشرف على عدد من الجبهات وكانت المليشيا تتخذه منطلقا لهجماتها الصاروخية على عدد من الجبهات والقرى المجاورة.

وتواصل المليشيا شن حملة اعتقالات في مناطق العود وعدد من المناطق والمديريات المجاورة لمحافظة الضالع والتابعة إدارياً لمحافظة إب، وتفرض إتاوات مالية كبيرة على المزارعين في تلك المناطق تحت دعاوى المجهود الحربي.