شكرا لقرائتكم خبر عن فايروس «غرب النيل» يهدد تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

حذر مسؤول في وزارة الصحة اليمنية، من ظهور فايروس «غرب النيل» في أوساط بعض سكان محافظة تعز التي تحاصرها مليشيا الحوثي منذ نحو 5 سنوات. وقال المسؤول في تصريحات صحفية أمس (السبت)، إن الفايروس الجديد ظهر أخيرا في مناطق عدة بمحافظة تعز، مؤكدا أنه تم التأكد من وجود عدد من المصابين بالمرض أثناء تلقيهم العلاج في مراكز صحية بالمدينة، غير أنه لا يوجد حتى الآن إحصاء محدد حول عدد المصابين.

وأضاف المسؤول أن الوزارة تنفذ عملية رش ضبابي لمكافحة البعوض في مختلف أحياء المدينة، في إطار إجراءاتها للحد من انتشار الفيروس. ولفت إلى أن مرض «غرب النيل» يتسبب في أمراض عصبية وحمى وصداع وأوجاع بالجسد وغثيان وتقيؤ وطفح جلدي.

وجاء انتشار مرض «غرب النيل» في الوقت الذي تواجه الحكومة اليمنية الشرعية مرض حمى الضنك الذي أدى إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آلاف شخص منذ بداية العام في تعز.

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وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت الأسبوع الماضي من خطورة الوضع الصحي في اليمن وانتشار الجوع والفقر، مؤكدة على لسان المتحدث الإعلامي كريستيان ليندماير، أن اليمن تعيش على شفا الموت جوعا.

وأكد أن أكثر من 24 مليون إنسان يحتاجون إلى المساعدة منهم 19.7 مليون في حاجة إلى الرعاية الصحية و20 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه أكثر من ربع مليون أمراض سوء التغذية الحاد خصوصاً مع افتقار 17.8 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

ولفت إلى أن الحالة الصحية تكشف وجود نحو ألف حالة وفاة بسبب الكوليرا التي أصابت أكثر من 700 ألف يمني منذ مطلع هذا العام وحتى الثالث من نوفمبر الماضي.