شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تلغي 685 بطاقة صحفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ألغت السلطات التركية تراخيص نحو 685 صحفياً عاملا في البلاد.

ونقل موقع «تركيا الآن» الأخباري أمس (السبت) عن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قوله إنه تم إلغاء ترخيص عمل الصحفيين بسبب تهديد الأمن القومي، موضحاً أن القرار يهدف إلى منع استخدام البطاقات المزيفة، والعمل على تسهيل عمل الصحفيين وزيادة هيبة البطاقة الصحفية.

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وأضاف، أنه تم إصدار 343 بطاقة صحفية صفراء في 2019.

وتواصل السلطات التركية حملاتها ضد الإعلام والإعلاميين إذ أطلقت منظمة العفو الدولية أمس الأول حملة توقيعات لإطلاق سراح الكاتب الصحافي التركي البارز أحمد ألتان، الذي حكمت عليه السلطات بالسجن بسبب آرائه وأفكاره، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً من دون شروط.

وأفاد إعلان الحملة بأن الكاتب التركي والمحرر الصحفي السابق، أُعيد اعتقاله في 12 من الشهر الجاري، بعد إخلاء سبيله في الرابع من الشهر ذاته، عقب قضائه ثلاث سنوات داخل السجن، مؤكدة أن ألتان سجين سياسي، ولا بد من إخلاء سبيله فوراً وبدون شروط.