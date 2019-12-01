شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حرب.. كوريا الشمالية تهدد اليابان بـ «الباليستي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سيول) حذّرت كوريا الشمالية أمس (السبت) رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من أنّه قد يرى قريبا «صاروخا باليستيا فعليا»، وشنت هجوما عنيفا ضد آبي. ويأتي هجوم بيونغ يانغ على آبي بعد يومين من إطلاق ما سمته «منظومة قاذفات صواريخ متعددة فائقة الحجم»، فيما ذكرت سيول أنّ قذيفتين سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضا باسم البحر الشرقي. وقال آبي إن الصواريخ التي حضر إطلاقها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون «باليستية»، مؤكدا أنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة. ورد مسؤول في الخارجية الكورية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الشمالية الرسمية بقوله «آبي فشل في التمييز بين صاروخ ومنظومة قاذفات صواريخ متعددة رغم مشاهدته تقريراً مصحوبًا بصور». وأضاف «قد يرى آبي ما هو صاروخ باليستي فعلي في المستقبل غير البعيد وتحت أنفه.». واعتبر أنه من الأفضل أن تتجنب بلاده التعامل مع آبي، . وهذا ثاني انتقاد شديد من بيونغ يانغ بحق آبي خلال الشهر الجاري،وتوعدت بأنها لن تسمح له بدخول أراضيها بعد إدانته تجربتها الصاروخية الأخيرة.

حذّرت كوريا الشمالية أمس (السبت) رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من أنّه قد يرى قريبا «صاروخا باليستيا فعليا»، وشنت هجوما عنيفا ضد آبي. ويأتي هجوم بيونغ يانغ على آبي بعد يومين من إطلاق ما سمته «منظومة قاذفات صواريخ متعددة فائقة الحجم»، فيما ذكرت سيول أنّ قذيفتين سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضا باسم البحر الشرقي. وقال آبي إن الصواريخ التي حضر إطلاقها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون «باليستية»، مؤكدا أنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة. ورد مسؤول في الخارجية الكورية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الشمالية الرسمية بقوله «آبي فشل في التمييز بين صاروخ ومنظومة قاذفات صواريخ متعددة رغم مشاهدته تقريراً مصحوبًا بصور». وأضاف «قد يرى آبي ما هو صاروخ باليستي فعلي في المستقبل غير البعيد وتحت أنفه.». واعتبر أنه من الأفضل أن تتجنب بلاده التعامل مع آبي، . وهذا ثاني انتقاد شديد من بيونغ يانغ بحق آبي خلال الشهر الجاري،وتوعدت بأنها لن تسمح له بدخول أراضيها بعد إدانته تجربتها الصاروخية الأخيرة.

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