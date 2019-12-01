السوري الحر: نخوض معركة ضد الحرس الثوري وحزب الله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

فشلت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها في تحقيق تقدم في هجوم شنته على مناطق تحت سيطرة المعارضة السورية في ريف إدلب.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر «تخوض فصائل المعارضة معارك عنيفة ضد القوات الحكومية السورية المدعومة بمقاتلين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني على محاور قرية سرجة وصولا إلى منطقة تل دم غرب مدينة سنجار في ريف إدلب الجنوبي الشرقي».

وأكد القائد العسكري أن القوات المهاجمة تكبدت خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد، فقد تم رصد عبر أجهزة اللاسلكي مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية.