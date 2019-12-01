الإرياني: تضليل وكذب وخداع حوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة يعدان القضية الرئيسة لبلاده، إضافة إلى التنمية والاستقرار والسلام.

وثمن في كلمته التي وجهها للشعب اليمني في ذكرى يوم الاستقلال أمس، دور التحالف العربي، وخص بالذكر الجهود التي تبذلها على الدوام قيادة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، عبر جهودها المخلصة ميدانيا وسياسيا وتنمويا وإنسانيا، والسعي بجهود كبيرة لرأب الصدع ولملمة الجهود وتوحيد الطاقات نحو استعادة الدولة اليمنية ودعم التنمية والاستقرار.

وتابع «وقعنا برعاية أخوية من الأشقاء في السعودية اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي، وسنعمل مع إخواننا وأشقائنا بكل صدق وجدية لتحويله إلى واقع حقيقي على الأرض. ولقد وجهنا كافة قطاعات الدولة لتنفيذه، كلا فيما يخصه، وسنعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض إحلال الاستقرار، وسنمضي بكل عزم من أجل الوصول إلى دولة واحدة وحكومة قوية تكون أولوياتها خدمة المواطنين».

ميدانيا صعدت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عملياتها العسكرية في الحديدة غرب اليمن والضالع جنوبا، واستهدفت مناطق الجاح وحيس والدريهمي، ومواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية في التحيتا، في خرق متواصل للهدنة الأممية، وعقب ساعات من وصول كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال ابهيجيت جوها إلى الساحل الغربي قادما من مدينة عدن برفقة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لعقد اجتماعات ثنائية.

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وأعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن «تلويح ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتهديداتها بالإضرار بالأمن الإقليمي والدولي، يؤكد عدم استعدادها للسلام وعدم اكتراثها بجهود إنهاء الحرب في اليمن».

ووصف تصريحات الميليشيات بأنه» تصعيد خطير»، مشيرا إلى أن «ذلك يأتي بعد أيام من مبادرة تحالف دعم الشرعية التي تضمنت إطلاق سراح 200 أسير حوثي وتسيير رحلات جوية لنقل المرضى من العاصمة المختطفة صنعاء».

كما لفت إلى أن «هذه التصريحات الاستفزازية تؤكد استراتيجية الميليشيات الحوثية القائمة على المراوغة والتضليل والكذب والخداع».

إلى ذلك سيطرت قوات الجيش اليمني على موقع القفة وواصلت زحفها الميداني نحو منطقة الشامرية غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

مشاهدات يمنية