26 قتيلا في اشتباكات قبلية جنوب السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، بنجامين لات، إن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون في اشتباكات قبلية في بلدة رمبيك وسط البلاد.

وأضاف لات في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن الاشتباكات اندلعت الخميس بين عشيرتي مانوبر وجاك في ولاية البحيرات الغربية.

ويعتقد أن الاشتباكات اندلعت بسبب مقتل رجل أعمال من عشيرة جاك في كمين نصبه أحد أفراد عشيرة مانور، وقال لات «ندين هذا العمل الهمجي بأقوى العبارات».