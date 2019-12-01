الديمقراطيون يستعدون لإصدار قرار يدين ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

تستعد لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي لإصدار تقرير قاطع يزعم أن الرئيس دونالد ترمب قد انخرط في جهد استمر أشهرا من أجل طلب تدخل أجنبي في انتخابات الرئاسة عام 2020 وعرقلة تحقيق للكونجرس، حسبما ذكرت أمس وكالة أنباء بلومبيرج.

وفي رسالة إلى ترمب، استعرض رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر نتائج أسابيع من الإدلاء بشهادات وجلسات استماع، قائلا إن التقرير القادم سوف يصف «جهدا طلب فيه الرئيس ترمب مجددا تدخلا أجنبيا في انتخاباتنا من أجل فوائد سياسية وشخصية له على حساب مصلحتنا الوطنية»، وكتب نادلر إن التقرير سيذكر أيضا «حملة غير مسبوقة للعرقلة في محاولة لمنع اللجان من الحصول على الأدلة والشهادات».