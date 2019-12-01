عباس يدعو إلى اعتراف أوروبي جماعي بفلسطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ -* رام الله
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إلى اعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين «خدمة للسلام وحل الدولتين».
وأكد عباس في بيان عقب استقباله في رام الله الممثل لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميجيل موراتينوس، على «أهمية دور أوروبا كقوة رئيسة في العالم لإنقاذ المسيرة السياسية، وذلك من خلال الاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين».
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أطلع عباس المسؤول الأممي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية من «مأزق حقيقي جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية».
وأكد عباس «أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي القيام به للحفاظ على مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية التي قامت عليها العملية السياسية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967».
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