شكرا لقرائتكم ارتفاعه 187 متراً.. انتحار طالب مصري من برج القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت منطقة الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت، قصة مأساوية حيث انتحر طالب بإلقاء نفسه من أعلى برج الجزيرة الشهير ليسقط جثة هامدة.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغاً من العاملين ببرج القاهرة يفيد بانتحار شاب مصري بعد قيامه بإلقاء نفسه من أعلى البرج. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين أن الشاب طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان ويدعى "نادر .م".

Advertisements

وبحسب أقوال العاملين بالبرج، الذي يبلغ ارتفاعه 187 متراً ، صعد الشاب إلى الطابق الأخير برفقه صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى بنفسه ليسقط مضرجاً في دمائه، ويلقى مصرعه على الفور، فيما تحفظت السلطات على صديقه وقامت باستجوابه لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة سبب الانتحار.

كما أدلى الصديق بأقواله حيث أكد أن الشاب المنتحر يعاني من أزمة نفسية حادة، وأنه خرج معه للتنزه لمحاوله إخراجه من حالته، إلا أنه غافله وألقى بنفسه من البرج ليضع حداً لحياته.

إلى ذلك قررت النيابة تشريح الجثة، وطالبت الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لكشف غموض الواقعة.