القاضية عيسى تابعت في جولة ملف تلوث الحاصباني

جالت القاضية فاتن عيسى، مع رئيس بلدية ​حاصبيا​ واللجنة البيئية في المجلس البلدي، على محطات التكرير ومجاري ​المياه​ في قضاء حاصبيا، والتي تصب في ​نهر الحاصباني​، واستمعت إلى شرح مفصل عن العمل فيها وعن مصادر ​التلوث​ الذي أضرت ببيئة النهر الأسبوع المنصرم، وذلك في إطار المساعي لوضع حد لعوامل التلوث.

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