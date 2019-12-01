اعتبرت مصادر وزارية مواكبة لعملية المشاورات عبر صحيفة "القبس" ان "الازمة الحكومية قد تستغرق وقتا طويلا نظرا لتعارض وجهات النظر حول شكل ​الحكومة​ بين المرجعيات المعنية بالتأليف ورغم التداول ببعض الأسماء كمرشحين لترؤس الحكومة غير ان فريق ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، ومعه ​الثنائي الشيعي​، لا يزال مصرا على رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ أو من ينتدبه تفاديا للذهاب نحو حكومة من لون واحد ستكون مكبلة محليا ودوليا، ولن يكون باستطاعتها تقديم خطة انقاذية بل ستسرع الانهيار".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للقبس: الازمة الحكومية قد تستغرق وقتا طويلا نظرا لتعارض وجهات النظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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