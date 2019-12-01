كشفت مصادر سياسية لصحيفة "​القبس​" الكويتية عن أن "استعصاء الأوضاع الحكومية والخشية من انعكاسها على الأوضاع الأمنية دفع بقائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ للقاء عدد من القيادات وهو التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ اضافة الى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وذلك لايصال جملة رسائل الى مَن يعنيهم الامر، رسائل ذات أبعاد سياسية – أمنية ومالية أيضا".

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كانت هذه تفاصيل خبر القبس: قائد الجيش التقى عددا من المسؤولين خشية من انعكاس الأوضاع الحكومية على الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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