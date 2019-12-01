وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس

نفذ محتجون وقفة أمام مبنى فرع مصرف ​لبنان​ في ​طرابلس​، حاملين الأعلام اللبنانية، ومرددين هتافات تطالب ب"إسقاط ​السياسة​ المالية التي قسمت لبنان إلى طبقتين فقيرة وغنية".



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