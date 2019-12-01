وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس

نفذ محتجون وقفة أمام مبنى فرع مصرف لبنان في طرابلس، حاملين الأعلام اللبنانية، ومرددين هتافات تطالب ب"إسقاط السياسة المالية التي قسمت لبنان إلى طبقتين فقيرة وغنية".
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