لفتت معلومات لصحيفة "الأنباء" الكويتية بان "​باريس​ نصحت الرئاسة ال​لبنان​ية بتكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ بتشكيل ​الحكومة​، وإلا فستكون الحكومة العسكرية الخيار الوحيد الممكن، لأن الأوضاع اللبنانية لم تعد تحتمل"، مشيرةً إلى أن "​الولايات المتحدة​ وضعت العناوين الرئيسية لما يجب ان يكون عليه الوضع في لبنان، وعهدت الى باريس بالمعالجات التفصيلية".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات "الأنباء" عن نصيحة فرنسا للرئاسة: إما الحريري أو الحكومة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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