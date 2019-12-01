النشرة: إطفاء منشرة اشتعلت فيها النيران في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عناصر اطفائية ​بلدية صيدا​ اخمدوا حريق منشرة خشب لصاحبها سمير جمعة في المدينة الصناعية الثانية مقابل ​مستشفى الراعي​.

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