قتيل نتيجة إشكال تطور إلى إطلاق نار في ببنين العكارية

افاد مراسل "​الخليج 365​" ان إشكالا فرديا وقع في بلدة ببنين في عكار بين عائلة برغل من جهة و صوفان من جهةٍ أخرى تتطور لآحقاً إلى ​إطلاق نار​.

حيثُ أقدم المدعو "م.ص" ب​إطلاق النار​ بإتجاه كلّ من "ع.ب" و ع.ب" مما أدى إلى مقتل الأخير و إصابة الاول نقل ألى أثرها إلى ​مستشفيات​ المنطقة للعلاج. فيما باشرت ​الأجهزة الأمنية​ تحقيقاً بالحادث.