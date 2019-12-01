قتيل نتيجة إشكال تطور إلى إطلاق نار في ببنين العكارية

افاد مراسل "الخليج 365" ان إشكالا فرديا وقع في بلدة ببنين في عكار بين عائلة برغل من جهة و صوفان من جهةٍ أخرى تتطور لآحقاً إلى إطلاق نار.
حيثُ أقدم المدعو "م.ص" بإطلاق النار بإتجاه كلّ من "ع.ب" و ع.ب" مما أدى إلى مقتل الأخير و إصابة الاول نقل ألى أثرها إلى مستشفيات المنطقة للعلاج. فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادث.
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