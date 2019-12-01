نفت وكالة داخلية عاليه في الحزب "التقدمي الإشتراكي" "كل الإتهامات التي تطاولها بشأن احتراق خيمة للحراك في عاليه"، مؤكدة أن "لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر"، داعيةً الأجهزة المختصة إلى "مراجعة الكاميرات في المنطقة وإلقاء القبض على الفاعل وإحالته إلى الجهات المعنية".
وكان مجهول قد أقدم مساء اليوم، على إحراق خيمة الحراك في ساحة شكيب جابر في عاليه، وحضر عناصر من الأجهزة الأمنية المختصة وباشروا التحقيق في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر التقدمي - عاليه ينفي أي علاقة له بإحتراق خيمة للحراك في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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