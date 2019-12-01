التقدمي - عاليه ينفي أي علاقة له بإحتراق خيمة للحراك في المدينة

نفت وكالة داخلية ​عاليه​ في الحزب "التقدمي الإشتراكي" "كل الإتهامات التي تطاولها بشأن احتراق خيمة للحراك في عاليه"، مؤكدة أن "لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر"، داعيةً الأجهزة المختصة إلى "مراجعة الكاميرات في المنطقة وإلقاء القبض على الفاعل وإحالته إلى الجهات المعنية".

وكان مجهول قد أقدم مساء اليوم، على إحراق خيمة الحراك في ساحة شكيب جابر في عاليه، وحضر عناصر من الأجهزة الأمنية المختصة وباشروا التحقيق في الحادث.