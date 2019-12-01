نقيب الصيارفة السابق: سعر الدولار أغلق اليوم على 1975 و2000 ليرة

أعلن نقيب الصيارفة السابق محمود حلاوي أن "سعر الدولار أغلق اليوم على 1975 و2000 ليرة لبنانية"، موضحاً أن "نقابة الصيارفة هي مكان لجمع الصيارفة ولكن لا يمكن ان تصدر أي قرار بشأن سعر الدولار والعامل الاهم لتحديد هذا السعر هو المواطن اللبناني حسب الطلب والبيع".
وفي حديث تلفزيوني، اكد حلاوي انه "يجب التمييز بين الدولار النقدي المتداول به بين الصرافين والدولار الحوالة المسؤول عنه مصرف لبنان والمصارف"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك مؤامرة بين 400 صرّاف مرخّص في موضوع الدولار"، مشدداً على ان "الصيارفة لا علاقة لهم بالتداول بالحوالة المصرفية، الصراف هو وسيط بين البائع للدولار النقدي والشاري للدولار النقدي".
واعتبر أنه "من غير الممكن أن تكون هناك مؤامرة بين 400 صرّاف مرخص وأكثر من 400 آخرين غير مرخصين، ونقابة الصرافين لا تفرض شيئًا على الصرّافين"، مشيرا إلى أن "الصراف لا يمكنه تأمين حاجة القطاع التجاري كلّه ولا أحد يمكنه تحديد سقف لسعر صرف الدولار لأنه في النهاية يخضع للعرض والطلب والتأثيرات السياسية".
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