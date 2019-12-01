بستاني أعلنت فتح عروض مناقصة شراء البنزين يوم الإثنين: لا نبغى الربح

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ عن "فتح عروض مناقصة شراء ​البنزين​ يوم بعد غد الإثنين"، مؤكدةً أن "​وزارة الطاقة​ لم تمنع أي شركة من تقديم رخصة لكن لم يقدّم أحد شيئًا حتى اليوم"، داعيةً وسائل الإعلام إلى "حضور فتح العروض الإثنين ونتمنى أن تكون النتيجة إيجابية وترضي المواطن اللبناني".

وفي حديث تلفزيوني، اكدت بستاني "إننا لا نبغى الربح لأن الوضع استثنائي وأطمئن المواطن اللبناني أن ​سعر البنزين​ لن يتغيّر وسيكون البيع ب​الليرة اللبنانية​"، معتبرةً "إننا ذاهبون الى تجربة جديدة إيجابية ولنرى ما سيحصل".