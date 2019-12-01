أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني عن "فتح عروض مناقصة شراء البنزين يوم بعد غد الإثنين"، مؤكدةً أن "وزارة الطاقة لم تمنع أي شركة من تقديم رخصة لكن لم يقدّم أحد شيئًا حتى اليوم"، داعيةً وسائل الإعلام إلى "حضور فتح العروض الإثنين ونتمنى أن تكون النتيجة إيجابية وترضي المواطن اللبناني".
وفي حديث تلفزيوني، اكدت بستاني "إننا لا نبغى الربح لأن الوضع استثنائي وأطمئن المواطن اللبناني أن سعر البنزين لن يتغيّر وسيكون البيع بالليرة اللبنانية"، معتبرةً "إننا ذاهبون الى تجربة جديدة إيجابية ولنرى ما سيحصل".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني أعلنت فتح عروض مناقصة شراء البنزين يوم الإثنين: لا نبغى الربح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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