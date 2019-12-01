عبد الملك: لم نتقاض أي أموال مقابل عملنا بالانتخابات الفرعية بصور رغم حقنا بذلك

أعلن رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي ​نديم عبد الملك في حديث تلفزيوني عن "عدم تقاضي أي أموال مقابل عملنا في ​الانتخابات النيابية​ الفرعية في صور"، مؤكداً أنه "من حق الهيئة ان تحصل على اموال ​الانتخابات الفرعية​ في صور لأن الهيئة كانت تحضر للانتخابات قبل شهرين".

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