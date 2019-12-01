رئيس البرلمان الإيراني يعلن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني عن "عدم نيته المشاركة في الانتخابات التشريعية في شهر شباط القادم"، لافتا إلى انه "من دواعي فخره أنه كان ممثلا عن مدينة قم لثلاث دورات متتالية من 4 سنوات"، مشيرا إلى "دور أهالي هذه المدينة في الثورة الإيرانية"، مؤكداً أن "لا خطة لديه للمشاركة في الدورة الحالية للانتخابات البرلمانية.
ويبدأ تسجيل المتطوعين للانتخابات البرلمانية الإيرانية اعتبارا من يوم الأحد، على أن يقوم مجلس صيانة الدستور باختيار الأسماء المخولة للترشح وخوض الانتخابات، وأن يجري الاقتراع في 21 شباط المقبل.
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