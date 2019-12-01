رئيس البرلمان الإيراني يعلن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة

أعلن رئيس ​البرلمان الإيراني​، ​علي لاريجاني​ عن "عدم نيته المشاركة في ​الانتخابات التشريعية​ في شهر شباط القادم"، لافتا إلى انه "من دواعي فخره أنه كان ممثلا عن مدينة قم لثلاث دورات متتالية من 4 سنوات"، مشيرا إلى "دور أهالي هذه المدينة في ​الثورة​ الإيرانية"، مؤكداً أن "لا خطة لديه للمشاركة في ​الدورة​ الحالية للانتخابات البرلمانية.

ويبدأ تسجيل المتطوعين للانتخابات البرلمانية الإيرانية اعتبارا من يوم الأحد، على أن يقوم مجلس صيانة ​الدستور​ باختيار الأسماء المخولة للترشح وخوض الانتخابات، وأن يجري الاقتراع في 21 شباط المقبل.