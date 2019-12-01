مسؤول ايراني: الاعداء كانوا يترصدون فرصة لزعزعة امن ايران

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية ​اللواء​ محمد باقري أن "الاعداء ومن خلال مخططاتهم، كانوا يترصدون فرصة من قبيل مشروع تعديل اسعار ​الوقود​، ليستغلوها ويركبوا موجة ​الاحتجاجات​ الشعبية ويقوموا بزعزعة امن البلاد"، مشيراً إلى أن "الشعب الايراني قام خلال الايام الاخيرة بخطوة كبيرة في استعراض وحدته وبصيرته ووعيه واقتداره ودفاعه عن ​الثورة الاسلامية​ وامن البلاد".

ولفت إلى أن "احداث الايام الاخيرة في البلاد كانت مؤامرة خططت ضد ايران، فبعد احداث كانون الثاني 2018، وازدياد صعوبة الهجوم العسكري على ايران يوما بعد يوم، فإن أعداء الثورة الاسلامية والشعب شعروا بأن زعزعة امن البلاد من خلال استغلال الاحتجاجات الشعبية وركوب موجة مشكلات المواطنين، سيكون الاقل كلفة، وقد يكون الاكثر جدوى للإضرار باقتدار هذا الشعب".