المتحدث باسم القوات الحوثية: أسقطنا طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع عن ان "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع من طراز "وينغ لونغ"، تابعة للتحالف العربي"، مشيراً إلى أن "طائرة الاستطلاع تم إسقاطها في مديرية حيران بمحافظة حجة وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية".
وأشار إلى أنه "تم استهدافها بصاروخ أرض جو"، لافتا إلى أنه "سيكشف عن لاحقا"، مشدداً على أن "سماء اليمن لم تعد مستباحة بعد اليوم وأنه على الأعداء أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية".
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