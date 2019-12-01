الشرطة الهولندية: توقيف المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن بلاهاي

أعلنت الشرطة الهولندية عن "توقيفها المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن بمدينة لاهاي أمس الجمعة"، موضحةً أن "الموقوف رجل يبلغ من العمر 35 سنة، وأنه لا يملك منزلا أو مكانا يقيم فيه".
يذكر أن عملية الطعن التي نفذت في شارع تجاري بالمدينة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص على الأقل.
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