جاويش أوغلو: الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعد ضم شمال مقدونيا

اعتبر وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​الاتحاد الأوروبي​ لم يف بتعهداته لشمال ​مقدونيا​"، مشيراً إلى أن "شمال مقدونيا غيّرت اسمها من أجل نيل عضوية ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وفي 17 تشرين الأول الماضي، عارضت ​فرنسا​ بدء محادثات انضمام ​ألبانيا​ وشمال مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي، خلال قمة زعماء الاتحاد التي انعقدت بالعاصمة البلجيكية ​بروكسل​.