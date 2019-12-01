جاويش أوغلو: الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعد ضم شمال مقدونيا

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهداته لشمال مقدونيا"، مشيراً إلى أن "شمال مقدونيا غيّرت اسمها من أجل نيل عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وفي 17 تشرين الأول الماضي، عارضت فرنسا بدء محادثات انضمام ألبانيا وشمال مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي، خلال قمة زعماء الاتحاد التي انعقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
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