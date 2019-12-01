خارجية آيسلندا: نعمل على عقد قمة لمجلس القطب الشمالي على مستوى رؤساء الدول

كشف وزير خارجية ​آيسلندا​، غودلاغور ثور توردارسون، "أنّنا نريد عقد قمة لمجلس ​القطب الشمالي​ في ريكيافيك العام المقبل، وفي حال تمكنّا من ذلك، فهذا سيعني أنّ الاجتماع سيكون على مستوى رؤساء الدول"، لافتًا إلى "أنّنا أعلنّا عن نوايانا لجميع دول مجلس القطب الشمالي، وآمل أن يكون ذلك ممكنًا، لكنّنا سنرى في الأسابيع المقبلة".

وقد أنشأ مجلس القطب الشمالي وهو "منتدى رفيع المستوى" حكومي دولي في 19 أيلول 1996 في أوتاوا (كندا)، من قبل ثماني دول المحيطة بالقطب الشمالي (روسيا والولايات المتحدة الأميركية والدنمارك وغرينلاند وكندا والنرويج) تملك وفق القانون الدولي حقّ امتلاك الجرف القاري في منطقة لا تبعد أكثر من 200 ميل بحري عن حدودها.