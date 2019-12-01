سلامة: تدفق الأسلحة والتوتر الأميركي الروسي يعقدان حل الأزمة في ليبيا

اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى ​ليبيا​، ​غسان سلامة​، أن "تدفق الأسلحة إلى ليبيا من كل جهة والتوتر بين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ يعقدان حل ​الأزمة​ الليبية"، مشيراً إلى أن "الأسلحة تأتي من كل مكان إلى ليبيا"، مؤكدا أنه "يجب الإصرار خلال مؤتمر دولي يعمل على تنظيمه في برلين على أن تكون لجنة العقوبات الأممية "أكثر فاعلية".

ولفت إلى أن "​مؤتمر برلين​ الهادف إلى توفير "تغطية دولية لاتفاق محتمل بين الأطراف الليبية" يتوقع أن يعقد مطلع العام 2020"، موضحا أنه "قد تتم دعوة دول أخرى للمشاركة فيه، وسيعقبه اجتماع بين الأطراف الليبية "على الأرجح خلال النصف الأول من كانون الثاني في جنيف".

وأشار إلى أن "الطريق لا يزال مليئا بالعقبات والتعقيدات"، مبينا أن العقدة الأولى تتعلق بالتوتر الروسي الأميركي حول احتمال وجود شركات أمن روسية في ليبيا"، مضيفاً "يتحدث شركاؤنا الليبيون عن ذلك كل يوم تقريبا ولا سبب محددا للشك في هذه المزاعم".