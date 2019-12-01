شكرا لقرائتكم خبر عن حالتان يتم فيهما إنهاء البعثة أو الأجازة الدراسية فى القانون.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية المقدم من الحكومة فى المادة 25 على ان للجنة ان تقرر انهاء بعثة او اجازة الموفد الذى يخالف اى من هاتين المادتين

1-المادة 21 على انه لايجوز تغيير نوع البعثة او منهجها او ان يستبدل الجهة الموفد اليها جهة اخر الا ىعد استطلاع راى الجهة الموفد وموافقة مدير مكتب البعثة المختص مسبقا وموافقة اللجنة فى ذلك بالنسبة للاجازة الدراسية والمنحة

2- المادة 23 والتى تنص على ان الموفد الذى انهى دراسته يعود الى وطنه خلال المدة التى تحددها اللجنة وتبين اللجنة المدة المحددة التى يرخص للموفد ان يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من انواع الايفاد

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ويهدف القانون الذى تناقش لجنة التعليم بالبرلمان اليوم إلى تحقيق الاهداف من البعثات وضمان الاستفادة الكاملة مما تنفقه الدولة فى اعداد الموفد وتاهيله

ونص القانون فى مادته الاولى على ان تسرى احكامه على وحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية.